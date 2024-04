Gigafactory in Consiglio, Di Pardo: «Se leggessero le carte...»

TERMOLI. Attento alle dinamiche politiche, come avvenuto già nel passato recente, su “temi sensibili” come la Gigafactory, un suo pallino, il consigliere regionale Roberto Di Pardo non manca mai di sottolineare la sua visione. L’ha fatto anche commentando l’articolo con cui abbiamo pubblicato e diffuso la relazione del vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, nell’ultimo Consiglio comunale a Termoli, in risposta a una interpellanza dei gruppi dem Pd-VotaxTe. Per la cronaca, il primo firmatario Oscar Scurti si era dichiarato non totalmente soddisfatto dalla risposta avuta.

«Quelli che chiedono le garanzie occupazionali sono gli stessi che, invece di leggere le carte, dove troverebbero le risposte a tutti i loro dubbi, fanno mozioni ed interrogazioni inutili e che fanno perdere tempo e soldi ad interi uffici pubblici. Tutto per una manciata di voti.

E allora nei Consigli comunali, nei Consigli regionali si trattano argomenti come vendita di poste italiane, risoluzioni di pace per crisi internazionali, eutanasia, congedi parentali, liberazioni di ostaggi di guerra.

Tutti temi “sentiti” sui quali quelle assisi non hanno nessuna competenza e che, dopo ore di dibattiti, non portano a nulla… se non a delibere che non leggerà mai nessuno e nessun effetto avranno rispetto al tema trattato, se non uno spazio giornalistico per il proponente la mozione. Questa, che molti chiamano demagogia e populismo, ha un’altra descrizione: ricerca di visibilità per mantenere uno status da privilegiati. E spesso lo si fa consapevolmente. O almeno voglio pensare questo perché altrimenti si fa per incapacità di trattare argomenti seri».