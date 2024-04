Fu barbiere di Cesare Romiti e Michele Ferrero, addio a "Giacomino" Forte

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si era trasferito nel 1953, oltre settant’anni fa, da San Martino in Pensilis a Chieri, nella provincia torinese, diventando il barbiere di notabili dell’imprenditoria come Cesare Romiti e Michele Ferrero. Ma la riservatezza di Giacomo Forte era proverbiale e solo i parenti conoscevano queste frequentazioni.

Romiti arrivava in gran silenzio, con la sua scorta. Giacomo Forte è morto martedì scorso a 88 anni, “Giacomino il barbiere”. «Era nato a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, e nel febbraio del '53 era arrivato a Chieri - lo ha ricordato il figlio Tony - per sessant'anni ha fatto il barbiere, prima in via XX Settembre e poi in piazza Mosso». Come ricorda la stampa piemontese, «era anche stato tra i fondatori, presidente e vicepresidente del Cna, e rappresentante dei parrucchieri alla camera di commercio.

Era di fede socialista, come mio nonno che era amico di Nenni e Pertini. Una persona generosa e altruista: il suo negozio era una sorta di ufficio di collocamento per gli immigrati meridionali o veneti che cercavano casa e lavoro». Tra le curiosità, era anche musicista, ha accompagnato un'esordiente Rita Pavone.