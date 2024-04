Assemblea sindacale dei militari alla compagnia Carabinieri di Termoli

TERMOLI. Nella giornata di ieri, presso la compagnia Carabinieri di Termoli si è tenuta l’assemblea sindacale del Sim Carabinieri Abruzzo, Molise. La legge sulla sindacalizzazione dei Militari offre un quadro pressoché completo delle competenze, ovvero delle materie che le associazioni sindacali possono trattare.

Il segretario generale regionale del Sim Abruzzo, Molise e Cna Gianluca Spaziani, ha prima di tutto ribadito l’importanza del dialogo come strumento fondamentale per risolvere criticità e problematiche varie, in quanto proprio grazie a questo approccio costruttivo, in stretta collaborazione con chi ricopre incarichi di responsabilità e comando, si è riusciti a sanare diverse criticità prospettate.

Successivamente ha fornito un’ampia spiegazione delle varie attività che l'associazione fornisce ai propri iscritti, ovvero l’evoluzione della normativa sull'associazionismo sindacale militare, la cessazione dei compiti della rappresentanza militare, il trattamento stipendiale e pensionistico, le competenze dei vari dipartimenti e l’attività di consulenza tecnica, soffermandosi sui seguenti argomenti: Impatto delle future pensioni del personale dell’Arma dei Carabinieri in virtu’ delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024; benefici art 3, comma 7, dlgs 165/1997 (moltiplicatore);termini di pagamento Tfs; riscatti ai fini della buonuscita; pensione privilegiata (causa di servizio, vittime del dovere e del terrorismo);sistemi pensionistici. All’assemblea è intervenuto il segretario generale provinciale Sim Carabinieri Alessandro Casali, che ha illustrato l’attività svolte dall’associazione a Campobasso.

A margine degli interventi, sono state svolte numerose consulenze pensionistico – stipendiali e attività di informazione ad iscritti e non, inerenti alle tantissime iniziative intraprese dall’associazione che hanno pienamente soddisfatto le aspettative dei richiedenti.

Presenti all’assemblea il segretario generale Abruzzo-Molise e Cna Gianluca Spaziani, il segretario generale provinciale di Campobasso Alessandro Casali, il segretario generale aggiunto provinciale di Campobasso Anselmo Strazzeri, il segretario provinciale Giovanni Micucci, il segretario provinciale Nicola D’ Alessandro. Ha partecipato e collaborato all’ ottima riuscita dell’assemblea Ezio Mazzarella, del direttivo nazionale.

La giornata si è conclusa con la visita, presso la propria abitazione, all’appuntato scelto qualifica speciale Carlo Virgilio, che nella notte precedente, al termine di un lungo inseguimento, ha assicurato alla giustizia un pericoloso pregiudicato della provincia di Foggia, riportando la distrazione del bicipite femorale della gamba destra. Un plauso da parte della Segreteria Regionale Sim Abruzzo e Molise a Carlo Virgilio e ai colleghi intervenuti.