Lavori sulla rete idrica, venerdì pomeriggio disagi in contrada Porticone e dintorni

TERMOLI. Scampati i problemi relativi all'energia elettrica, ci saranno disagi sull'approvvigionamento idrico nella giornata di domani, in alcune zone della città di Termoli.

Acea Molise ha reso noto che per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica venerdì 12 aprile dalle 14 alle 18 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in alcune zone del Comune di Termoli. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Palermo

via Verona

via Venezia dal civico n.4 al civico 46 e dal civ. 1 al civ.103,

via Bologna,

via Udine dal civ.1 al civ. 43

via Sandro Pertini civ. 5, 5F, 12, 16, 18,

via Sorrento,

Via Firenze civici n. 4, 6, 8, 8A.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599.

Acea Molise si scusa per il disagio.