Il merletto molisano approda a Bruxelles: tradizione unica

BRUXELLES. "Un onore e soprattutto un vero piacere per me accogliere qui a Bruxelles, nella casa della democrazia europea, la delegazione dell’associazione “Il Merletto d’Isernia, l’arte nelle mani”, impegnata oramai da anni a valorizzare una tradizione antica e unica al mondo e che merita una vetrina sempre più ampia e importante".

È quanto dichiara in una nota Aldo Patriciello, parlamentare europeo della Lega, a margine della visita da parte dell'associazione di Isernia che custodisce e tramanda l'arte del Merletto.

"Le ricchezze e le eccellenze del Molise - ha aggiunto l'onorevole - devono essere promosse a tutti i livelli e con l'incontro di oggi ho voluto semplicemente ribadire in tal senso il mio impegno. Noi siamo la nostra storia e le nostre radici. È questa l’identità di cui andiamo fieri: l'Europa non esiste senza i suoi territori e le sue tradizioni. E il Merletto rientra di sicuro in questo inestimabile patrimonio storico-culturale”.