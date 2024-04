Proseguono i lavori di dragaggio dei fondali del Porto Turistico “Marina Sveva”

MONTENERO DI BISACCIA. Lavori di dragaggio dei fondali del Porto Turistico “Marina Sveva” canaletta d’ingresso-uscita), e successivo ripascimento dell’area individuata.

Fino al giorno 30 aprile 2024, la società S.M.M. S.p.a. in qualità di concessionaria del porto turistico “Marina Sveva”, attraverso le imprese esecutrici: Impresa Adriatica srl-Inmare S.r.l., ha ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di movimentazione di materiale sabbioso accumulatosi lungo il canale di accesso al predetto porto turistico per un quantitativo pari a 4.750 m3 e relativo ripristino dell’arenile prospiciente lo stesso canale nonché il ripristino di un tirante idrico.

Nel periodo di tempo e nel tratto di mare indicato, tra le ore 6:30 e le 19:30, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Le Società responsabili dei lavori durante le operazioni, provvedono a interdire l’area oggetto dei lavori nonché l’area di ripascimento, mediante l’apposizione di barriere e boe gavitelli, personale di guardia ed appositi cartelli monitori e ogni mezzo ritenuto idoneo al fine di segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi. Il direttore dei lavori, giornalmente, dovrà annotare il quantitativo di materiale movimentato e depositato nell’area indicata, comunicando alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli l’inizio e la fine delle operazioni giornaliere. Sarà altresì cura del responsabile delle lavorazioni fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli ed avvisare immediatamente la stessa Autorità Marittima di qualsiasi evento dovesse verificarsi, tale da mettere a repentaglio la sicurezza delle attività che, in tale circostanza, dovranno essere subito sospese. I comandanti-conducenti di qualsiasi unità navale che navigheranno nei pressi dell’area interdetta dovranno navigare sempre e comunque alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità utilizzando ogni eventuale ulteriore accorgimento tenendosi a debita distanza di sicurezza e comunque a non meno di 100 metri dall’unità intenta a vigilare sullo svolgimento dei lavori citati in premessa. Qualora eventuali unità navali abbiano impellenti ed improcrastinabili necessità di accedere o uscire dal porto turistico le stesse dovranno preventivamente concordarne modalità e tempi con la Direzione lavori.