Politiche per la famiglia: fondi approvati per 70 nuclei nel basso Molise

TERMOLI. Pubblicate le graduatorie dell'ambito sociale territoriale di zona di Termoli sul fondo per le politiche della famiglia 2022, che attiva i progetti nel 2024.

L’importo per le attività progettuali ammonta complessivamente di € 72.803,20. Esso andrà ripartito tra i due Ambiti (Termoli e Larino) in proporzione alla popolazione residente sui due territori ovvero 70% per l’ATS di Termoli e 30% per l’ATS di Larino.

Sono 17 le domande pervenute per ciascuno dei due ambiti territoriali.

La documentazione è stata vagliata dal responsabile amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ats di Termoli, Antonio Russo, dalla dottoressa Maria Assunta Iovine (Assistente Sociale dell’ATS di Termoli), dal dottor Alessandro Mancinella (progettista Ufficio di Piano dell'ATS di Termoli) e dalla dottoressa Mariella Tenaglia (Assistente Sociale ATS Termoli) che funge da segretario verbalizzante.

Il Responsabile Amministrativo ha esplicitato poi che le procedure di redazione della graduatoria di ammissione al progetto in oggetto procederanno dapprima con l'esamina delle domande appartenenti all'ATS di Larino e successivamente si passerà alle domande di competenza dell'ATS di Termoli.

Le 17 domande presentate nell'Ats di Larino sono tutte considerate ammissibili

Si evidenzia che per l’Ats di Larino non risultano presenti idonei non beneficiari per carenza di fondi.

Sono 59, invece, le domande per l'Ats di Termoli. Anche in questo caso sono tutte ammesse. Si procede quindi con la redazione della graduatoria per l'Ats di Termoli e si stabilisce di indicare nella graduatoria: iniziali del cognome e nome; comune di residenza; numero di minori; valore ISEE; disabilità, numero giorno parità di punteggio (art. 8 Avviso pubblico), totale punteggio; importo destinato al progetto, note.

Per quanto riguarda l'Ats di Termoli sono 6 gli idonei non beneficiari per carenza di fondi.