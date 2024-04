Dieci tombe da esumare, il nuovo avviso del Comune di Termoli

TERMOLI. Ancora dieci cari estinti le cui tombe sono da esumare ed estumulare al cimitero di Termoli, accertato che sono trascorsi i suddetti termini e che, quindi è necessario provvedere di conseguenza alle esumazioni/estumulazioni ordinarie;

Si procede, essendo trascorsi i termini stabiliti dalla succitata deliberazione commissariale n. 11/2010, all'esumazioni/estumulazioni ordinarie da eseguirsi, con decorrenza immediata, nei Campi individuati con le lettere A1, B1, B2, B3, B4 nel Civico Cimitero di Termoli, di seguito elencate per i motivi espressi in narrativa: i resti mortali esumati siano ridotti in cassettina da depositare presso l'ossario comunale con spese a carico della ditta Salento Multiservizi Group S.r.l. e comunque a disposizione dei parenti per eventuale diversa collocazione, oppure nel caso di tumulazione in celletta-ossario, comunque da parte dei parenti o congiunti al prezzo di € 370,63 di cui € 221,86 per concessione cimiteriale ed € 148,77 per operazione di tumulazione e cassettina in zinco; ovvero se il processo di mineralizzazione non è completato, siano reinumati in campo con spese a carico della medesima Ditta.

L'esumazione avvenga mediante rimozione del terreno e/o materiali aridi; estrazione del feretro ed apertura della bara in legno e della cassa di zinco; valutazione del grado di mineralizzazione dei resti mortali;

I rifiuti derivanti dalle operazioni citate siano smaltiti secondo la normativa vigente, con onere a carico della ditta Salento Multiservizi Group.

Inoltre si chiede cortesemente ai familiari dei defunti sopra menzionati di contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali per concordare la data delle operazioni di esumazioni/estumulazioni, i contatti sono i seguenti: Massimo Di Gregorio 0875.712263; Giovanni Gammieri 379.1333135.

Infine, anche in relazione alle recenti vicende, assicurano che comunque per tutti coloro che non avvieranno un contatto, sarà inviato un avviso a casa.