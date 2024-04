Raccolta dei rifiuti nel basso Molise, la vertenza Impregico approda in prefettura

BASSO MOLISE. La vertenza Impregico, nell'ambito del contratto di appalto sulla raccolta dei rifiuti, è approdata ieri in Prefettura. A renderne l'esito dell'incontro in sede istituzionale è stato Stefano Marinelli, delegato nazionale della UilTrasporti

«La discussione si avvia con una cronistoria di quanto accaduto dalla richiesta di incontro all'intervento in presenza con il prefetto Lattarulo. Si passa poi al tema del doppio contratto. A tal proposito si precisa che con il nuovo codice degli appalti al prossimo rinnovo tutti i lavoratori saranno inquadrati nel contratto Fise ma l'unione dei comuni, nonostante sia sancito nel nuovo codice degli appalti e sia una ovvietà si rifiuta di verbalizzare.

L'azienda poi incalzata dalla Uiltrasporti apre al Fringe Benefit per i lavoratori inquadrati nel Multiservizi riservandosi di dare una risposta definitiva al tavolo entro sette giorni per gli importi. Sulla questione deposito e piazzale l'azienda sostiene che vi è un problema con il municipio ove si trova la sede ma promette tempi celeri. Il prefetto, ricordando il problema atavico, promette un'analisi della questione da parte della Prefettura per accelerare i tempi. Per quanto attiene le timbrature l'azienda non è ancora in grado di dare una risposta definitiva sui tempi di realizzazione di un sistema di timbrature per tutti i lavoratori. La vertenza è congelata per una settimana in attesa delle risposte definitive».