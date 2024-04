Incrocio pericoloso, «Cambiare il senso di marcia tra viale Trieste e via di Spagna»

TERMOLI. Dopo l'ennesimo tamponamento avvenuto all'incrocio di via di Spagna e viale Trieste, molti cittadini chiedono al comune di Termoli di cambiare il senso di marcia che interessa queste strade.

«Amministrazione Comunale e Polizia Municipale di Termoli, oggi, 12 aprile 2024, si è verificato un altro tamponamento all'incrocio fra via di Spagna e viale Trieste, l'ennesimo da quando fu modificato il senso di marcia di questa strada, nel 2016.

La pericolosità dell'immissione su viale Trieste da via di Spagna vi è stata già segnalata più volte anche con documentazione formale sottoscritta dai residenti e protocollata al comune.

I tamponamenti, più o meno gravi, verificatisi in questi anni a causa di questo errato senso di marcia, sono stati ben di più dei quattro a cui ho assistito personalmente e che ho documentato con foto come quelle pubblicate sui principali quotidiani cittadini lo scorso 17 luglio ( link agli articoli dei giornali).

La pericolosità dell'immissione è evidente persino in foto: confluendo da via di Spagna vi è scarsa visibilità sul traffico in arrivo da viale Trieste, per via degli edifici posti all'angolo. Quando poi vi sono macchine parcheggiate nei pressi dell'incrocio, come, nel caso di oggi, la BMW nera, è del tutto impossibile scorgere le macchine in arrivo se non immettendosi parzialmente sulla strada.

Considerato inoltre che in questo punto viale Trieste è spesso percorsa a velocità sostenuta, non stupisce che i tamponamenti continuino a verificarsi con tanta frequenza e sempre con la stessa dinamica.

Si coglie l'occasione per presentare, in allegato, una nuova richiesta di modifica del senso di marcia di via di Spagna, con il ripristino della configurazione precedente al 2016. In tal modo l'immissione su viale Trieste avverrebbe da via Polonia, il cui incrocio è molto più ampio, con visibilità sul traffico sopraggiungente, e in un punto di viale Trieste percorso a velocità ridotta per via delle curve.

Tale configurazione ha ben funzionato per decenni, come testimoniato dai residenti del quartiere, si prega pertanto l'autorità preposta ad intervenire quanto prima e senza attendere il prossimo, inevitabile, incidente.

Questa la lettera:

con la presente si chiede la modifica per gravi motivi di sicurezza della direzione di marcia a senso unico di via di Spagna nel tratto fra via Mascilongo e viale Trieste.

Via di Spagna è una strada stretta, con carreggiata ridotta, per molti anni il senso di marcia è stato a senso unico da viale Trieste verso via Mascilongo, e non si sono verificati problemi.

Nel 2016 il senso di marcia è stato invertito, con la circolazione che oggi segue da via Mascilongo a viale Trieste. Dal cambio di senso di marcia ad oggi si sono verificati numerosi incidenti nel punto in cui via di Spagna si immette su viale Trieste, di cui quattro documentati fotograficamente e pubblicati sui quotidiani locali.

Le cause dei ripetuti, numerosi tamponamenti è del tutto evidente: giungendo da via di Spagna c’è poca visibilità sul traffico sopraggiungente da viale Trieste. In particolare, se vi è una macchina posteggiata subito prima dell’incrocio, è del tutto impossibile scorgere le macchine in arrivo, se non immettendosi parzialmente nella strada.

A ciò si aggiunga il fatto che viale Trieste in questo punto è spesso percorsa a velocità sostenuta, e non sorprende più la frequenza dei tamponamenti, tutti con la stessa dinamica.

Il problema si risolverebbe semplicemente ripristinando il senso di marcia in vigore per decenni precedentemente, cioè da viale Trieste verso via Mascilongo. In tal modo il traffico che da via Mascilongo deve immettersi su viale Trieste, sarebbe costretto a confluire da via Polonia, con ampia visibilità e in un punto di viale Trieste a lenta percorrenza per via della doppia curva immediatamente precedente.

Si pregano le autorità di voler agire quanto prima in tal senso».