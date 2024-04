Graffiti "fantasma" al Castello Svevo, Stumpo: «Incuria o superficialità?»

TERMOLI. Tiene ancora banco la vicenda dei graffiti scomparsi o ripuliti nel Castello Svevo di Termoli.

La denuncia pubblica del luminare Luigi Marino è stata seguita dall’interesse a livello istituzionale di Daniela Decaro, a cui si aggiunge quello di Marcello Stumpo, per la Rete della Sinistra, che si chiede più superficialità o incuria?

«Il "mazzemarille" potrebbe essere utile e comoda giustificazione di tanti interventi “particolari” che nei secoli hanno caratterizzato un po’ dappertutto in Italia e nel mondo i lavori di restauro: parola che si è declinata in molteplici forme di intervento non sempre rispettose di arte e storia. D’altronde i punti di vista e le teorie su questa tematica variano, e c’è spesso chi dissente sulle modalità con cui si va a toccare opere d’arte e monumenti. La vicenda del castello di Termoli, simbolo identitario della città al punto da essere sempre più presente nei loghi elettorali dei vari gruppi, è però inquietante: e ciò che è stato segnalato dal professor Marino (in più sedi istituzionalmente competenti) sarebbe caduto nel vuoto totale se alcuni consiglieri di minoranza non avessero sollevato la questione. Comune e Sovrintendenza Regionale, cui sono state indirizzate le segnalazioni in prima battuta, non hanno dato alcun segno di vita; se le due consigliere di minoranza della Rete della Sinistra e di Termoli 2024, dopo la pubblicazione sui media di una lettera dell’architetto Marino, non avessero preteso la convocazione della Commissione Consiliare preposta, tutto sarebbe finito lì.

Cosa già di per sé gravissima.

Ma c’è di peggio: dopo le sedute della quarta commissione consiliare e dopo l’audizione diretta del professore stesso, cui è stata opposta totale negazione di responsabilità e dell’esistenza stessa del danno, è stata richiesta da noi l’audizione di un responsabile della Sovrintendenza, per chiarire sia la modalità d’intervento (discutibile infatti il tipo di ricostruzione della sala dove si trovavano i graffiti) sia le prescrizioni imposte e la sorveglianza in corso d’opera. Tale convocazione non ci risulta sia mai stata effettuata, nonostante numerose sollecitazioni

Quindi in conclusione tutto a posto: i graffiti non c’erano quando i lavori sono stati iniziati (e dunque il professor Marino è un visionario); se c’erano non sono stati gli interventi di restauro a distruggerli; comunque non è un grosso problema. Peccato che

i graffiti in questione fossero di importanza inestimabile per la datazione della costruzione del castello e per fissare la stratificazione nel tempo delle varie parti costitutive del nostro monumento più importante, storicamente e affettivamente.

Al di là di chi ha fatto cosa, questa brutta storia lascia l’amaro in bocca per due motivi: in primo luogo dimostra che tutta la retorica sulla termolesità serve a fare propaganda nei periodi elettorali e si fonda sul nulla, se non è sostenuta dalla coscienza della propria storia e dalla sensibilità al valore e alla tutela di ciò questa storia fisicamente incarna sul territorio.

In secondo luogo svela una notevole inefficienza nel controllo di interventi così delicati (possibile che non si riesca a capire se e cosa è andato storto?), e una inaccettabile indifferenza verso la necessità di accertare eventuali errori mettendo al primo posto la salvaguardia del patrimonio storico della città (va be’, abbiamo convocato la commissione, dicono che tutto è a posto e va bene così).

Una cosa è però certa: in una democrazia sana (ma non è detto purtroppo ormai che la nostra lo sia) diventa sempre più rilevante e ineludibile il ruolo di una opposizione, in tutti i livelli istituzionali, che abbia volontà e capacità di levare la propria voce per informare i cittadini e sollecitarli a partecipare alla vita della città e alle scelte che su di loro ricadono. È vero, la maggioranza decide: ma chi garantirebbe la conoscenza di ciò che succede davvero nelle stanze del potere?

Noi di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra possiamo dire senza tema di smentite di avere garantito questo ruolo durante i cinque anni trascorsi, avendo sempre bene in mente come unico punto di riferimento il dovere di servizio e difesa dei beni comuni.

Ricordiamocene, in questa campagna elettorale che si preannuncia convulsa e ahimè probabilmente vuota di contenuti più del solito. Almeno per alcuni…»