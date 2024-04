Si spegne a 40 anni il sorriso di Francesca Tanassi

TERMOLI. Un’altra giovane vita spezzata, un’altra battaglia persa contro quel maledetto orco che arriva quando meno te l’aspetti, ti sconvolge la quotidianità, a volte ti dà anche speranze, ma poi inesorabile ti toglie il respiro e ti fa chiudere per sempre gli occhi alla vita.

Francesca Tanassi è deceduta questa mattina a Larino, in una delle case dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta dove i suoi familiari l’avevano condotta per consentirle di vivere al meglio tutto il tempo che le era stato ancora concesso. Per chi scrive, collega di lavoro per diversi anni di Francesca, apprendere della sua salita al cielo è stato davvero un fulmine a ciel sereno. Intraprendente, super attiva, innamorata della vita. Così era Francesca e così la voglio ricordare al volante della sua fiammante Alfa Romeo.

A Dio Francesca. Insieme alle mie personali condoglianze alla famiglia si aggiungono quelle dell’agente generale di Alleanza Assicurazioni di Termoli Antonio Bubici, quelle dell’Ica Luca Galiano, della tua ispettrice principale Valentina Caruso, di tutti i tuoi ex colleghi con cui per tanti anni hai condiviso tanto della tua esistenza lavorativa ed umana.

I funerali avranno luogo domani, sabato 13 aprile alle ore 16 nella chiesa di Gesù Crocifisso.

Nicola De Francesco