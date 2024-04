Carlo Alberto Manfredi Selvaggi: il magistrato molisano nella Corte dei Conti europea

CAMPOBASSO. Un molisano nella Corte dei Conti dell'Unione europea: il Consiglio dell'Unione europea ha nominato oggi Carlo Alberto Manfredi Selvaggi al ruolo di membro della Corte dei conti europea per l'Italia.

Lo ha reso noto la stessa Corte. In servizio alla Corte dei conti italiana dal 1997, Manfredi Selvaggi ha svolto le funzioni di sostituto procuratore generale fino al 2005, vice procuratore generale fino al 2021 e presidente di sezione dal 2021.

Dal maggio 2023 è coordinatore della struttura di missione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È stato nominato membro della Corte dei conti europea, in sostituzione di Pietro Russo, per il periodo compreso tra il primo maggio 2024 e il 30 aprile 2030.

Il Consiglio adotta le decisioni di nomina in base alle proposte degli Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo.

In base al Trattato Ue - conclude la nota - i componenti della Corte esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale dell'Unione europea.