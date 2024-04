"La Salute è Verde": parte la gara per la gestione triennale

TERMOLI. Bandito uno degli appalti più importanti per la gestione del decoro urbano locale, quello del verde.

Il Comune di Termoli mette in gara per tre anni il servizio di manutenzione, gestito in regime di prorogatio dal consorzio Stabile Terra.

Il Servizio di manutenzione e sfalcio delle aree verdi del Comune di Termoli, comprensivo dei lavori integrativi e di sistemazione necessari e/o richiesti dalla Stazione Appaltante è stato affidato, nel corso degli anni, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica, previste dal codice dei contratti, ad operatori economici;

L’Amministrazione Comunale di Termoli, ha l’obbligo, anche alla luce della legge n.13/2010 di gestire il verde pubblico, potenziando le esigenze di sempre maggiore qualità e vivibilità degli spazi aperti, con i costi di gestione e manutenzione che aumentano proporzionalmente all’aumentare della consistenza ed alla strutturazione del verde orizzontale e verticale e degli elementi di corredo;

Con diversi provvedimenti si prorogavano le attività al fine di non interrompere la manutenzione delle aree verdi, comprensive anche dei lavori integrativi e di sistemazione necessari e richiesti dalla stazione appaltante, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente;

Gli obiettivi del progetto del servizio di gestione delle aree verdi consistono sinteticamente

1) Mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di mantenimento onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

2) Garantire la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del verde pubblico, e quella veicolare in convivenza con il verde esistente;

3) Elevare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;

4) Salvaguardare, promuovere ed applicare i principi e le norme sancite nel Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale con atto n.58 del 20/11/ 2020;

5) Promuovere e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall’Amministrazione Comunale di inclusione e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell’ambiente e del verde pubblico;

6) Potenziare il monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, delle tutte le aree verdi, dei giochi ludici, al fine di garantire la massima condizione di sicurezza, decoro e funzionalità ed evitare e prevenire pericoli alla incolumità degli utenti o danni patrimoniali;

7) Implementare e facilitare una gestione semplificata delle attività manutentive con l’identificazione di standard qualitativi da mantenere con migliore soddisfazione degli utenti e diminuzione dei costi del servizio;

8) Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento per situazioni emergenziali che dovessero insorgere.

Il progetto "La Salute è Verde" ha un valore di 697mila euro annui.

La Centrale di Committenza è autorizzata ad avviare la procedura di gara per la scelta del contraente cui affidare il servizio contenuto nel progetto denominato “La Salute è verde – Servizio di Gestione del verde pubblico della Città di Termoli” da aggiudicarsi mediante Procedura Aperta, con il criterio del OEPV (art.71 del D.lgs. n.36/2023);

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.