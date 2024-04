"Termoli solidale": mappati i servizi dedicati agli emarginati

TERMOLI. Esiste da tempo a Termoli, tra le diverse associazioni dedite al sociale, "La Città Invisibile”, fondata da un gruppo di volontari che si adoperano a dare conforto e assistenza ai tanti senzatetto che vivono di espedienti, non hanno un tetto sulla testa, non hanno un lavoro e non hanno una famiglia.

Gli operatori di questa associazione che di notte girano per i luoghi dove dimora questo tipo di popolazione invisibile a molti, stazione, giardini, angoli di strada, consegnano generi di conforto di prima necessità.

E oggi mettono in atto un altro servizio, che presto sarà disponible cartaceo, "La mappatura dei servizi del territorio per il contrasto alla grave emarginazione adulta".

Una brochure con tutti gli indirizzi più importanti: dai servizi della Caritas, come la mensa e le docce, i recapiti dell'ambito territoriale sociale, il pronto intervento sociale, il centro di salute mentale, quello antiviolenza, antitratta e tutti i servizi sociali del comune.

Una brochure che racchiude davvero la "Termoli solidale".