Bacheca imbrattata a Guglionesi, l'Anpi Molise condanna il gesto

GUGLIONESI. Com'era immaginabile, anche l'Anpi Molise è intervenuta a sostegno del Partito della Rifondazione comunista, con un messaggio di solidarietà e condanna al gesto compiuto a Guglionesi.

A firma di Loreto Tizzani, «Apprendiamo dell'imbrattamento della bacheca di Guglionesi contenente un messaggio un di pace da parte di ignoti con un simbolo attribuibile ad uno dei vari gruppi di ispirazione fascista. Ci uniamo allo sdegno della sezione Anpi di Guglionesi e ribadiamo come questo gesto rappresenta un odio per valori fondamentali come la pace, la democrazia la convivenza civile. Con quale orgoglio gli ignoti autori pensano di raccontare il loro gesto ai propri fratelli, ai figli, ai genitori. Come pensano essi di poter amministrare una società civile che grazie a quei valori, che loro vogliono annullare, ha contribuito a creare quel tessuto sociale che offre anche a loro di poter essere cittadini».