Giornata nazionale donazione degli organi, Aido in piazza a Larino

LARINO. Il gruppo comunale Aido di Larino in piazza oggi, domenica 14 aprile, per la giornata nazionale dedicata alla donazione organi e tessuti indetta dal Ministero della salute.

Il 14 aprile segna un momento importante nel calendario nazionale: la Giornata Nazionale della Donazione di organi, tessuti e cellule, una data che unisce istituzioni ed associazioni nel promuovere la cultura della donazione sensibilizzando i cittadini tutti.

Per l’occasione il Gruppo comunale Aido di Larino, aderendo alla chiamata nazionale e fedele alla propria mission, nella mattinata di domenica dalle ore 10 alle ore 13 sarà in prossimità del piazzale antistante il Tribunale di Larino con i volontari ed un banchetto espositivo per sensibilizzare nei confronti della scelta del sì alla donazione.

L’iniziativa si intercala nella 2° edizione di medio fondo di Larino organizzato dalla Flybike Larino.