Alle radici del Vinitaly: apre oggi la 56esima edizione

LARINO. Apre oggi la 56° edizione del Vinitaly di Verona, la grande esposizione dei vini italiani, partita pochi anni dopo la chiusura definitiva della Mostra Nazionale dei Vini Tipici e di Pregio di Siena, una biennale nata nel 1933 che ha chiuso nel 1960 con l’apertura dell’Enoteca Italica Permanente nel bastione San Filippo della Fortezza Medicea di Siena.

Ad organizzare la Mostra e a dar vita all’Enoteca, l’Ente Nazionale dei Vàini Tipici e di Pregio, che ho avuto l’onore di dirigere per ben 16 anni con tre presidenti illuminati, Prof. Luciano Mencaraglia, Sen. Riccardo Margheriti e On. Flavio Tattarini. Con il presidente Margheriti l’l’Enoteca italica Pemenente diventa Enoteca Italiana di Siena. Vinitaly, la grande esposizione, non nascondo che provo un po' di nostalgia per averla frequentata, con lo stand dell’Enoteca Italiana di Siena protagonista, dal 1986 al 2005.

La decisione di partecipare fu presa subito dopo l’incontro alla Scuola dello Sport di Roma su Alimentazione, Sport e Vino che vide la presenza di personaggi del mondo dello sport e gli atleti più applauditi, da Sara Simeoni ai fratelli Abbagnale, da Gianfranco Rosi campione mondiale di pugilato a Daniele Masala, e tanti altri ancora. La consegna della “Rosa d’Oro” a Sara Simeoni che, proprio a Verona, inizia, nella veste di madrina, la sua collaborazione con l’Enoteca italiana, dando un contributo importante all’immagine dei vini Docg, Doc e Igt. Una presenza, quella dell’Enoteca al Vinitaly, decisa all’ultimo momento: un piccolo stand all’aperto tra due dei pochi padiglioni esistenti in quel tempo.

Anche in questa edizione torno presente con due articoli riportati dal mensile “Oinos – vivere di vino" e dal bimensile “Le Terre del vino” dell’Associazione Nazionale delle Città del Vino, promossa dall’Enoteca italiana e istituita a Siena, nel giorno della primavera del 1986, dodici anni prima dell’altra creatura dell’istituzione senese, le Città dell’Olio, questa volta nel Molise, a Larino, la città per eccellenza della biodiversità olivicola.

Pasquale Di Lena