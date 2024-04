Gli alunni dell'istituto "Achille Pace" in viaggio per Valencia e dintorni

TERMOLI. É ora di partire per 15 alunni e 2 insegnanti dell’istituto comprensivo "Achille Pace", accreditato, come singolo istituto, al progetto di mobilità europeo Erasmus + KA120, valido dall’anno scolastico in corso al 2027.

Da oggi gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, di entrambi i plessi, faranno il loro primo viaggio del progetto europeo.

All’interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

I ragazzi soggiorneranno a Ontinyent, ridente cittadina nei pressi di Valencia. Frequenteranno la scuola spagnola per una settimana e saranno accolti da famiglie ospitanti. Sarà una settimana ricca di eventi, attività, laboratori, visite e scambi culturali.

«I nostri ragazzi sono emozionati e entusiasti di questa nuova avventura, non ci resta che augurar loro Buon Viaggio», sottolineano dall'istituto comprensivo "Achille Pace".

Galleria fotografica