Madonna del Castello, si è rinnovato il pellegrinaggio da San Felice del Molise

SAN FELICE DEL MOLISE. Domenica scorsa, 7 aprile 2024, la prima dopo Pasqua, si è rinnovato un suggestivo pellegrinaggio in territorio di San Felice del Molise. In tanti hanno partecipato all'iniziativa dedicata alla Madonna del Castello, con la processione che dal paese ha raggiunto la chiesa in località Castellelce. I pellegrini, tra canti mariani e preghiere, guidati dal parroco, don Antonio Giannone, hanno così ripercorso antichi luoghi in uno scenario paesaggistico incontaminato e pieno dei colori della primavera.

Fedeli che nel tempo hanno condiviso il ritrovamento dell’immagine della Madonna Immacolata, una statuetta di bellissima fattura, e hanno portato avanti una sincera e profonda devozione. La chiesa è molto particolare, sembra immersa dentro la collina con parte delle pareti interrata, e merita una sosta e una visita che dona pace e serenità a chiunque arrivi su questa collina. Qui è stata celebrata la santa messa con la benedizione comunitaria.

Nell'occasione si è rinnovata anche la scampagnata una numerosa partecipazione da San Felice e non solo. Un momento speciale, da condividere insieme alla comunità di minoranza linguistica croata da oltre cinquecento anni presente sul territorio insieme a tutti coloro che vorranno visitare la chiesa e conoscere la sua storia. “Per tutti sei un gioiello, o Madonna del Castello. A te eleviamo inni e canti, credenti o no tutti quanti. Per il tuo Amor che benedice, ciascuno e tutti a San Felice”. (G.A.G.).

Galleria fotografica