Il 5 aprile... è passato da dieci giorni: l'ascensore in viale Trieste ancora fermo

TERMOLI. Si allungano i tempi per il ripristino dell'ascensore che da viale Trieste porta alla stazione ferroviaria. Nonostante il cantiere insediato da Rfi parlava del 5 aprile come data di fine intervento, ormai sono trascorsi dieci giorni e anche in considerazione delle elevate temperature che ormai si registrano sulla costa, crescono i disagi per i viaggiatori con bagagli al seguito, specie per gli anziani. Senza contare coloro che attraversano il sottopasso per recarsi dall'altra parte, in centro.

Lavori in corso che sono partiti prima delle festività pasquali e già hanno suscitato vive polemiche considerando il periodo di alta frequentazione, per partenze, arrivi e ritorni.

Staremo a vedere quando l'ascensore tornerà a funzionare e quando sarà riaperte al passaggio anche la scalinata interdetta.