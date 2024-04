“Insieme si può”: entro il 22 aprile adesioni al progetto di "Oltre il Blu" sull'autismo

LARINO. “Insieme si può”, si chiama così il progetto per chi è affetto dall’autismo nell’Ats di Larino. L’associazione “Oltre il Blu” vincitrice del bando ATS si occupa da anni di sviluppare l’inclusione per ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico con progetti di sport e tempo libero. Gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere riguardano la sensibilizzazione della popolazione, delle istituzioni e degli enti presenti sul territorio sulla tematica dell’autismo e il miglioramento della qualità della vita dei ragazzi e delle proprie famiglie, tramite attività laboratoriali ludiche e occupazionali che porteranno alla creazione di eventi itineranti. I destinatari del progetto sono i bambini ed i ragazzi con disturbo dello spettro autistico dell’Ats di Larino.

La durata del progetto sarà di 18 mesi e verrà realizzato considerando le linee guida metodologiche che hanno come riferimento la cornice cognitivo comportamentale e sarà strutturato in varie fasi: prima fase progettuale di preparazione, individualizzazione dei luoghi, dei tempi, degli spazi, dei soggetti interessati e delle figure esperte da coinvolgere. Seconda fase organizzativa preparatoria che prevede degli incontri laboratoriali con i ragazzi seguendo una metodologia conforme all’impostazione dell’educazione strutturata con il supporto delle strategie visive e dell’analisi funzionale del comportamento con il fine di sviluppare il maggior grado possibile di autonomia nella vita personale e sociale, attraverso strategie educative che potenzino le capacità dei ragazzi in preparazione agli eventi “Blu Day”; terza fase di sensibilizzazione dei coetanei attraverso la psico-educazione, la quale ha l'obiettivo di incrementare le conoscenze relative alle tematiche del disturbo dello spettro autistico con l’utilizzo di materiale audiovisivo e lezioni interattive; quarta fase laboratoriale inclusiva con i coetanei e genitori attraverso la partecipazione ai laboratori creativi e motori; quinta fase di eventi itineranti “Blu Day” con zona street food, zona magica con gonfiabili e mago , zona sportiva con percorsi ginnici e Baskin e zona istituzionale di dibattito e intrattenimento.

I risultati attesi alla fine del progetto sono un aumento della consapevolezza da parte della popolazione e una maggiore inclusione dei bambini/ragazzi all’interno del proprio comune di residenza.

Possono presentare istanza di adesione al progetto Insieme si può, finanziato nell’ambito della programmazione regionale di settore, di cui al DM del 29.07.2022 e D.G.R. n. 371 del 30.11.2023, tutti i cittadini con disturbo dello spettro autistico residenti in uno dei comuni dell’Ats di Larino. La durata del progetto è 18 mesi con inizio effettivo delle attività a far data dal mese di maggio 2024. È possibile presentare, nel termine del 22 aprile 2024 ore 14, l’istanza di adesione presso uno dei punti unici di accesso (Ufficio di Segretariato Sociale Porta Sociale del Pua) o, alternativamente, mediante pec all’indirizzo atslarino@pec.it: