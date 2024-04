Micone, Roberti e Marone al Vinitaly: la Regione Molise presente all'inaugurazione

VERONA. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato a Verona, questa mattina, domenica 14 aprile 2024, all’inaugurazione e al taglio del nastro della 56^ edizione del Vinitaly, Salone Internazionale dei vini e distillati, evento che mira alla promozione delle eccellenze enologiche e dell’intera filiera vinicola.

Il Presidente Francesco Roberti, insieme agli assessori Salvatore Micone, Michele Marone e Gianluca Cefaratti, ha fatto visita allo stand espositivo della Regione Molise, realizzato con la collaborazione dell’Arsarp, situato nel Padiglione 11 – Area F5/G5/H5, dove fino a mercoledì 17 le venti aziende vinicole molisane presenti potranno presentare a produttori, buyer e stakeholder le rispettive produzioni con due tipologie di vini per ogni azienda e col supporto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Molise.

“La presenza della Regione Molise e delle aziende molisane è di fondamentale importanza per la grande vetrina offerta dal Vinitaly – il commento del governatore Francesco Roberti – Le strutture dell’Assessorato alle Politiche Agricole e agroalimentari e dell’Arsarp, di concerto con le stesse aziende e la Fondazione Italiana Sommelier, hanno portato avanti un ottimo lavoro per l’immagine che il Molise renderà all’esterno in questa rassegna di caratura internazionale. Dobbiamo dare e daremo supporto alle imprese, che permettono al nostro territorio di mantenere viva l’economia e di esportare in Italia e nel mondo il brand Molise. A Verona saranno giorni importanti per il settore vitivinicolo e già in questa prima giornata l’area riservata al Molise è stata particolarmente affollata”.

Galleria fotografica