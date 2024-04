"Dopo di noi", 2 milioni di euro per i progetti del Molise

CAMPOBASSO. "La disabilità non è un mondo a sé. E' un mondo che appartiene a noi stessi".

Così l'assessore alle Politiche sociali della Regione Molise, Gianluca Cefaratti, intervenendo a Larino al convegno, dedicato alla legge 112/2016, dal titolo "Dopo di Noi: presente e futuro", voluto dal Comune di Larino, con la Consulta delle disabilità, dall'Ambito Territoriale sociale frentano che coinvolge 14 comuni e dal Lions Club.

Cefaratti, annunciando risorse da parte del ministero per 2 milioni di euro, ha sottolineato l'approvazione di tutti i progetti presentati dagli ambiti per la promozione della cura e autonomia delle persone con disabilità.

Inoltre, ha concordato con la necessità avanzata da Graziella Vizzarri, presidente dell'Ambito territoriale sociale frentano, di costituire una rete tra enti e risposto positivamente all'istanza delle famiglie di attivare tavoli tematici sulla disabilità.

"Gli strumenti finanziari per la disabilità nel corso degli anni passati erano stati completamenti abbandonati - aggiunge - Uno dei primi obiettivi che mi sono posto è stata la verifica delle risorse esistenti. Abbiamo effettuato una ricognizione non solo sul 'Dopo di Noi' e mi sono accorto che c'erano fondi che lo Stato aveva iniziato a erogare alla Regione Molise nel 2016 e nel 2017. La Regione sui progetti del 'Dopo di noi' ha usato solo 340 mila euro in sette anni perchè c'era un bando molto complesso per cui accedere alle misure era molto complicato.

Dopo il confronto con gli ambiti, mi sono reso conto dei ritardi esistenti rispetto alla possibilità di assegnare risorse. E così siamo riusciti a recuperare i fondi del 2016, 2017 e 2018.

Abbiamo trovato 559 mila euro e agito in maniera differente rispetto al passato, ovvero concordato di individuare un soggetto capofila che è Campobasso per la valutazione delle domande. In qualche settimana sono stati valutati positivamente tutti i progetti, anche i due dell'Ambito territoriale sociale di Larino, finanziati e iniziato finalmente un percorso differente utilizzando le economie passate. Le altre risorse? Abbiamo una disponibilità da parte del Ministero tra 2019 e 2023 pari a quasi 2 milioni di euro esclusivamente per il Dopo di Noi, risorse importanti per un territorio che ha bisogno di cooprogettare, cooprogrammare. Abbiamo snellito molto la burocrazia". (Ansa).