Verde urbano e deiezioni, "Spostiamo i cestini vicino alla strada"

TERMOLI. Con l’arrivo della bella stagione, arrivano anche i disagi sulla pulizia delle aree verdi.

Lo sfalcio dell’erba in alcuni luoghi della città provoca un po’ di problemi a chi risiede in determinate zone, come in via delle Tamerici.





Problemi legati sia ai bambini che nel parchetto giocano ma anche agli amici a 4 zampe e, di conseguenza, ai loro padroni che non riescono a raggiungere il bidoncino dove poter buttare gli escrementi.

«Nella zona del Bingo, contrada Casa la Croce, più di preciso in via delle Tamerici e dintorni, ci sono una serie di problemi per i nostri amici a 4 zampe. Viviamo fortunatamente in una delle poche zone di Termoli con una altissima percentuale di verde, campi non coltivati, terreni edificabili e parchetti in cui (non ci crederete) giocano bambini!!! Come potrete immaginare con le alte temperature che abbiamo avuto quest’anno le erbacce sono cresciute a dismisura e anche, ahimè, i forasacchi! Sta diventando un problema anche solo gettare la bustina con le deiezioni canine, perché il bidoncino di quest’ultime si trova su una collina completamente ricoperta di forasacchi. Capisco bene che per il Comune tenere pulita tutta questa zona verde richieda un gran dispendio di denaro, una soluzione meno costosa sarebbe perlomeno quella di spostare il bidoncino più vicino all’asfalto, agevolando quindi anche il lavoro della nettezza urbana. Così facendo forse anche i proprietari di cani più “pigri” potranno gettare gli escrementi, mantenendo più pulito questo quartiere e facendo in modo che le cattive persone non facciano dispetti o peggio ancora gesti più gravi come purtroppo abbiamo sentito in questi giorni».