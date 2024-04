Sailing Foil, a Rio Vivo in mare la vela del futuro

“Sailing Foil" vola sulle acque termolesi

TERMOLI. Sabato siamo stati testimoni, grazie a un video che ci hanno girato, di una vera primizia per le acque termolesi.

Abbiamo visto, letteralmente, volare sulle acque dello specchio marino di Rio Vivo una imbarcazione davvero speedy “Sailing Foil”, un vero e proprio foglio di vela.

In Italia ce ne sono attualmente solo 5 e tutte sulle acque del lago di Garda e Iseo. A Termoli, con il volo a pelo d’acqua di sabato, possiamo dire che Gianfranco e Nicolino sono stati i pionieri nel Sud Italia a portare questa nuova era della vela volante.

Nello stesso tempo a Cagliari veniva messa in acqua la nuova Luna Rossa che disputerà la prossima Coppa America. Sembra proprio un destino, Gianfranco è un vero amante passionale di questa disciplina della vela e per il mare in sostanza.

Li ringraziamo per averci fatto vivere insieme a loro questa prima nuova esperienza velistica.

Galleria fotografica