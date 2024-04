Trasporto pubblico locale, UilTrasporti: «Chiediamo un tavolo per il nuovo accordo»

TERMOLI. «La Uiltrasporti- Molise da tempo chiede alle aziende del trasporto pubblico locale di aprire dei tavoli di concertazione per un nuovo accordo territoriale di secondo livello. Si ritiene che sia necessario ridiscutere i termini della contrattazione di secondo livello per le aziende di Tpl della Regione Molise in quanto i pochi istituti presenti sono fermi agli anni 80 e non percepiti da tutti i lavoratori.

Riteniamo improcrastinabile una rimodulazione economica dell'istituto del concorso pasto.

Crediamo che sia fondamentale rimodulare, laddove presenti, gli istituti del superonastro ma anche un riordino dei turni volti a limitare il ricorso ad un impegno che superi le 12 ore alfine di compensare la vita lavorativa con quella familiare.

Urge inoltre aprire dei ragionamenti sul tema della reperibilità per gli impianti fissi (officine, addetti all'Esercizio etc..) volta a migliorare le performance aziendali.

Riteniamo che laddove l'operatore d'esercizio debba adoperarsi per il rifornimento del mezzo l'operazione debba essere indennizzata.

La Uiltrasporti da tempo chiede ai vari livelli di porre un sovrapprezzo sul biglietto acquistato a bordo da ristornare all'operatore di esercizio che lo emette.

Gli istituti già presenti non più in linea con il costo della vita attuale andrebbero rimodulati in percentuale.

Crediamo fermamente che in Molise sia giunto il momento di sedersi ad un tavolo di concertazione volto a superare le questioni che ingessano il trasporto pubblico locale attraverso accordi di secondo livello e ristorare una quota del gap inflattivo che attanaglia le famiglie attraverso di essi.

Chiediamo alle parti di adoperarsi per aprire ad una nuova stagione del TPL In linea con le altre regioni della nazione». Così Stefano Marinelli, delegato nazionale UilT e Pietro Angileri commissario straordinario Uiltrasporti Molise.