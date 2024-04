Giornata della Terra, il clean up degli studenti dell'Achille Pace

In occasione della Giornata della Terra, il 22 e il 23 aprile, l'istituto Achille Pace organizza, in collaborazione con l’associazione Plastic-Free e la società Energea van, due incontri dedicati alla sensibilizzazione di un uso e riuso corretto e consapevole della plastica.

- Nella giornata del 22 aprile, a partire dalle 9:30, nei plessi di Difesa Grande e via Po verrà organizzata un Clean Up che vedrà coinvolti gli alunni di tutti gli ordini e gradi dell’Istituto.

Due referenti dell’Associazione coordineranno le attività negli spazi adiacenti i vari plessi.

Tutti i genitori sono invitati a partecipare all’evento.

- Nella giornata del 23 aprile i referenti di Plastic-Free incontreranno gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado per informarli e sensibilizzarli sulle tematiche ambientali.

A conclusione dell’incontro verranno consegnate agli alunni del plesso di Difesa Grande delle borracce, per abbattere l’uso delle bottiglie di plastica; nel plesso di via Po verrà installata una colonnina-purificatore d’acqua. Tutto ciò sarà possibile grazie al supporto della società Energean che ha contribuito, insieme a Plastic-Free in modo significativo, all’organizzazione dei due eventi.