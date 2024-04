"Contro la ludopatia", continua la missione della Casa dei diritti tra gli studenti

TERMOLI. La “Casa dei diritti delle persone” continua incessante il suo lavoro nelle scuole termolesi e, questa volta, lo fa con un ospite d’eccezione, l’arbitro Antonio Lorenzo Giannone della federazione italiana arbitri. Con lui gli avvocati Laura Venittelli e Francesco Caruso, fiduciario Aic Associatori.

Tante le classi del Boccardi-Tiberio collegate online e in presenza hanno preso parte all’incontro dal titolo “Le dipendenzE: la ludopatia”.

Ludopatia, meglio conosciuta come gioco d’azzardo, è stato questo il tema principale rivolto agli studenti. Un excursus dei rischi e della presenza delle mafie nella rete del gioco illegale, specialmente di quello online.

Il Molise per questa patologia ha un brutto primato, è una delle Regioni, infatti, con il più alto tasso di ludopatici. Sono tante le richieste di aiuto che arrivano ogni giorno al centralino della “Casa dei diritti delle persone”, e sono proprio i volontari dell’associazione a prendersi cura di chi chiama in cerca di supporto e di aiuto per uscire da questo tortuoso tunnel.

L’associazione, infatti, ha al suo interno una rete di psicologi, sempre pronti per far intraprendere un percorso di recupero.

Proprio per entrare meglio nel discorso ludopatia, i ragazzi hanno affrontato il caso del giocatore della Juventus, Nicolò Fagioli, squalificato per le scommesse online.

La Figc, lo scorso ottobre, aveva, infatti, ufficializzato la squalifica nei confronti di Nicolò Fagioli per il caso scommesse illegali. Per il centrocampista della Juventus 12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati: nella partecipazione ad un piano terapeutico della durata minima di sei finalizzato alla cura della ludopatia; alla partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di dieci mesi nel periodo di cinque mesi. Oltre alla squalifica che lo terrà fuori dal campo per 7 mesi, anche una sanzione di 12.500 euro per il centrocampista bianconero.

I ragazzi sono stati molto molto attenti e partecipi, facendo tante domande e chiedendo chiarimenti.

«Ma se Gravina dice che queste piattaforme non devono essere pubblicizzate, perché durante la proiezione delle partite compaiono?». Questa è stata la domanda più gettonata durante l’incontro. Una domanda ben mirata e che porta a una riflessione da parte degli addetti ai lavori e non.

Il messaggio, quindi, da lasciare ai ragazzi, è stato quello di non lasciarsi prendere da quelle che sono le soluzioni del guadagno facile ma di dedicarsi di più allo sport piuttosto che alla rete ed al gioco.

