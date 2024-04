La Giornata della Terra si tinge di blu anche in Molise

CAMPOBASSO. La Giornata della Terra si tinge di blu anche in Molise.

Il 20 e 21 aprile Plastic Free Onlus “scende in campo” con un evento nazionale, in occasione della Giornata delle Terra, che verrà presentato ufficialmente domani 18 aprile presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.

Il weekend vedrà centinaia di volontari e referenti impegnati contemporaneamente in ben 313 appuntamenti, in Italia, e, per la prima volta, 6 appuntamenti all’estero.

Il Molise, come sempre, ha risposto presente all’appello con ben 8 appuntamenti tra la provincia di Campobasso e di Isernia.

Nello specifico, sabato 20 sarà la volta di Campobasso, Conca Casale, Monteroduni, Petacciato e Sesto Campano, mentre domenica 21 Baranello, Campomarino e Termoli.

Sono eventi aperti a tutti in cui ognuno di noi può dare il suo contributo per la tutela dell’ambiente e del territorio.

Per partecipare all’evento più vicino bisogna iscriversi ad uno dei link qui riportati, così da essere coperti dall’assicurazione in caso di infortunio e portare con sé guanti da giardinaggio o pinza telescopica.

SABATO 20: Campobasso, Conca Casale, Monteroduni, Petacciato e Sesto Campano.

DOMENICA 21: Baranello, Campomarino e Termoli.