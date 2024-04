Progetto Smart: strumenti multitasking per agire sulla rete

TERMOLI. È partito a marzo 2024 il Progetto “SMART: STRUMENTI MULTITASKING PER AGIRE SULLA RETE E UTILIZZARE LE TECNOLOGIE” gestito dalla società di formazione Comma Srl di Vasto in collaborazione con Gm Informatica di Forlì. Il Progetto SMART è un percorso formativo realizzato con il contributo del DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SMART è un percorso di sviluppo delle competenze digitali pensato specificamente per chi non ha stimoli e occasioni di carattere professionale all’acquisizione di tali competenze e rischia di “rimanere indietro” a causa del digital divide.

L’obiettivo del Progetto è quello di far sì che persone rimaste indietro rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie possano mettersi al passo con i tempi, gestire in autonomia le pratiche burocratiche della P.A., usare le app, capire e conoscere i social per evitarne i rischi e così via.

Il percorso formativo è strutturato in 7 moduli didattici di base, semplici, concreti e gestiti da docenti professionisti ed esperti formatori in ambito di competenze digitali di base:

1. Cittadino digitale e Pubblica Amministrazione

2. Sicurezza online e uso critico delle tecnologie digitali

3. Navigare in un mare di informazioni

4. La creazione di contenuti per il web

5. Problem Solving digitale

6. Le relazioni sociali nell’era digitale

7. Il budget familiare

Durante il percorso formativo verranno messi in palio dei buoni shopping omaggio come premio per la frequenza e partecipazione al corso.

Il corso dura 37 ore in totali comodamente suddivise in sessioni da massimo 2/3 ore al giorno.

La formazione è ONLINE, può essere seguita anche dallo smartphone, ed è rivolta a casalinghe e casalinghi di tutta Italia, i corsi sono completamente GRATUITI.

La data di inizio della 2° edizione è il 6 maggio 2024, alla quale seguirà una terza edizione. Ogni partecipante può seguire una sola edizione.

Consigliamo di prenotare subito la partecipazione al corso poiché il percorso è gratuito ma i posti sono limitati, solo 150 persone per ogni edizione in tutta Italia!

Le iscrizioni sono aperte qui: www.casalingasmart.it