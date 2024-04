In attesa dei candidati... almeno è stato costituito l'ufficio elettorale in municipio

TERMOLI. Se le scelte politiche, almeno in parte, latitano, il percorso amministrativo in vista delle elezioni dell’8 e nove giugno non può certo attendere. Così, in via Sannitica, è stato costituito l’ufficio elettorale.

Con decreto del Ministro dell’Interno in data 10 aprile 2024 è stata fissata, per i medesimi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Riscontrata la necessità di costituire l’ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento di compiti attribuiti allo stesso per legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio, dal cinquantacinquesimo giorno precedente le consultazioni sino al quinto giorno successivo alla data delle stesse.

L’ufficio elettorale comunale è stato costituito a partire da lunedì scorso, 15 aprile e sarà attivo sino al quinto giorno successivo alla data delle consultazioni, col seguente personale: Luisa Turdò, Rosangela Barbati e Alessandra Pomponio.