"Pink box 1522", un pulsante contro la violenza sulle donne

TERMOLI. La cronaca nazionale ed estera dell’ultimo periodo porta con sé strascichi di paura. Siamo ormai assuefatti dalle tragedie che, ogni giorno, ci vengono propinate. A livello locale un po’ meno ma a livello italiano e internazionale, ci troviamo di fronte a bollettini di guerra.





Sul gruppo social “Donne e mamme del basso Molise”, nella serata di ieri, mercoledì 17 aprile, una iscritta metteva in guardia tutte le altre donne.

«Verso le ore 16, un uomo sulla cinquantina, di grossa stazza, italiano, si è praticamente fiondato sull'auto in transito di mio marito che stava attraversando via Roma (zona Castello Svevo), costringendolo a fermarsi per dirgli di portarlo urgentemente zona Lungomare Nord perché la madre stava per morire. Avendo capito subito che poteva trattarsi di un truffatore, non gli ha dato retta ed ha proseguito mandandolo via. Infatti nemmeno cinque minuti dopo se lo è ritrovato al bar di via Firenze, dove ovviamente ci sono stati rispettivi scambi di sguardi. Prestate la massima attenzione e avvisate le vostre famiglie! L'accaduto è stato tempestivamente riportato alle Forze dell'ordine».

Un episodio spiacevole che ha colpito tanto la donna che lo ha riportato, che non ha avuto conseguenze, visto il “menefreghismo” giusto del marito della signora. Ma noi ci chiediamo e se in macchina ci fosse stata una donna? Se in macchina ci fosse stata lei, avrebbe avuto la stessa scaltrezza dell’uomo che ha preso ed è andato via?

Intanto, diffuso a livello nazionale un nuovo aiuto per coloro che volessero denunciare fatti accaduti.

Basta premere un bottone per aprire un collegamento diretto, semplice, veloce e gratuito al 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking.

È questo l’obiettivo della “Pink box”, “scatola rosa”, che verrà installata su circa cinquanta cabine fototessera selezionate su tutto il territorio italiano.

Un punto di aiuto per le donne vittime di violenza o che si sentono in pericolo. Basterà entrare e schiacciare il bottone della Pink Box per aprire un collegamento con il call center 1522.

Da luglio 2020 l’associazione Differenza Donna gestisce il 1522, il Numero nazionale di pubblica utilità attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero è multilingue e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. Le operatrici specializzate dedicate al servizio accolgono le richieste di aiuto e di sostegno di chi subisce molestie, stalking e ogni tipo di violenza fisica, psicologica, economica, in casa, a lavoro o in qualsiasi altro luogo, pubblico o privato.

L’idea è nata dopo la tragedia di Giulia Cecchettin, dopo le foto pubblicate della ragazza. «Dobbiamo fare qualche cosa», hanno pensato i vertici della Dedem, la società che gestisce in Italia circa 4 mila macchinette. Poi l’incontro con l’associazione Differenza Donna e la suggestione di trasformare le “scatole magiche”, che da 60 anni, oltre a sfornare fototessere, immortalano i ricordi degli italiani, in boe a cui le donne possono aggrapparsi. Entro il 30 giugno saranno montate le prime 50 Pink Box, da Agrigento a Milano, passando per Napoli, Roma, Torino, Verona e Bari, solo per citare alcune città. A fine anno diventeranno 300 i punti grazie al supporto tecnologico di Dmp Electronics per la realizzazione del device.