"La fotografia della sanità in Molise": 9 persone su cento rinunciano alle cure mediche

MOLISE. Nel 2023 circa il 9% dei molisani ha dovuto rinunciare a visite mediche o accertamenti diagnostici a causa di problemi economici o legati a caratteristiche dell'offerta, come lunghe liste di attesa o difficoltà nel raggiungere i luoghi di erogazione del servizio (Italia 7,6%).

Nel 2022 la quota si era attestata poco al di sotto del 6%.

È il dato provvisorio che emerge dal Rapporto 2023 'Benessere equo e sostenibile in Italia' (Bes) pubblicato dall'Istat.

La 'fotografia' del Molise riflette quanto accaduto in Italia. Su scala nazionale, nel 2023 la quota delle persone che hanno dovuto fare a meno delle cure ammonta al 7,6% sull'intera popolazione, in aumento rispetto al 7% dell'anno precedente e con 372 mila persone in più si raggiunge un contingente di circa 4,5 mln di cittadini. "Tale incremento - si legge nel Rapporto - può attribuirsi a conseguenze dirette e indirette dello shock pandemico, come il recupero delle prestazioni in attesa differite per il Covid-19, o la difficoltà di riorganizzare efficacemente l'assistenza sanitaria tenuto conto dei vincoli a coprire l'aumento della domanda di prestazioni con un adeguato numero di risorse professionali e, non ultima, la spinta inflazionistica della congiuntura economica che ha peggiorato la facoltà di accesso ai servizi sanitari". (Ansa).