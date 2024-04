Approda in Consiglio comunale il regolamento per il commercio su aree pubbliche

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’assise civica per il giorno 22-04-2024 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 23-04-2024 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Prima variazione all'elenco annuale dei lavori (anno 2024) e al programma triennale delle oo.pp. 2024/2026 - approvazione

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026 - aggiornamento

3. deliberazione della giunta comunale n. 68 del 7 marzo 2024 - modifica Dup 2024/2026 - piano fabbisogno del personale -

4. Regolamento per l'uso dell'auditorium comunale città dI Termoli - approvazione

5. Regolamento per il commercio su aree pubbliche - agg 2024

6. Proposta di deliberazione di consiglio comunale prot. n. 11967 del 20.02.2024, avente ad oggetto: "emendamento soppressivo al regolamento per l'occupazione del suolo pubblico approvato con delibera di c.c. n. 56 del 18.07.2012 e ss.mm.ii."

7. Ordine del giorno prot. n. 25404 del 17.04.2024, avente ad oggetto: opere di risanamento acustico: barriere fonoassorbenti localizzate nel comune di Termoli. progetto definitivo presentato da rfi s.p.a il 18.10.2022 prot. n. 65102/2022. codici 070078011 e 070078013.