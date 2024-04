Cartellonistica installata su Corso Umberto: da ora parcheggi riservati solo alle auto

TERMOLI. L'abbiamo annunciata il 5 aprile scorso, con la firma dell'ordinanza del dirigente Gianfranco Bove, ora con l'apposizione dei cartelli diviene esecutiva.

«Con l’apposizione della nuova segnaletica, entra di fatto in vigore l’ordinanza n. 106 del 05.04.2024 "Nuova disciplina della sosta degli autoveicoli in Corso Umberto I".

Pertanto, da oggi non sarà più possibile parcheggiare lungo corso Umberto I veicoli differenti dalle sole autovetture. Gli altri veicoli, se rinvenuti in sosta, potrebbero essere multati».

IL TESTO DELL'ORDINANZA

«Su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carlo del Croix e piazza Giuseppe Garibaldi (piazza della stazione ferroviaria), l'utilizzo esclusivo degli stalli di sosta esistenti (a pagamento e non) da parte delle sole “autovetture”, così come definite dall’art. 54, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 285/1992;

Sarà integrata la segnaletica verticale esistente, mediante l’apposizione della tabella riportante la figura II 136, art. 125 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, riferita alla sola categoria di veicoli ammessi alla sosta.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi».

Inoltre ricordiamo che è in vigore anche l'ordinanza che vieta la sosta sul lato sinistro, nel tratto da piazza Garibaldi al Corso Nazionale, eccezion fatta per gli orari esclusivi di ingresso e uscita dalle scuole, ovviamente fino a quando rimarranno aperte.

