Primo soccorso: al via tre giornate di formazione

TERMOLI. Torna un appuntamento tradizionale per il CSV Molise che ogni anno fa registrare grandi numeri in termini di partecipanti e che ricade, purtroppo, in un momento in cui la diffusione delle pratiche salvavita è di nuovo alla ribalta delle cronache.

Giovedì 9 maggio a Isernia, nella sala Gialla della Provincia in via Berta 1, lunedì 20 maggio a Termoli, nella sede dell’associazione Sae 112 in via Perrotta e giovedì 23 maggio a Campobasso, nella sede del Csv Molise in contrada Colle delle Api, dalle ore 15 alle 20 si terranno tre giornate formative sul Blsd, acronimo di Basic Life Support and Defibrillation (supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione), ovvero il protocollo che include pratiche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 18 del 6 maggio prossimo e potranno aderire al massimo due volontari per la stessa associazione, così da consentire la più ampia partecipazione possibile.

Per iscriversi occorre collegarsi al sito www.csvmolise.it, cliccare su Mycsv e inserire ì proprio dati nel frontend oppure inquadrare il QR-code presente sulla locandina.

Gli episodi di improvvisi malori che hanno colto anche di recente persone in giovanissima età, situazioni che determinano in taluni casi conseguenze gravi, inducono ad innalzare il livello di attenzione sulla prevenzione, ma anche ad incrementare iniziative focalizzate sul pronto intervento. E il Csv intende fare la propria parte per coinvolgere i volontari, sempre molto sensibili verso tali tematiche.

Nel gennaio scorso a Macchiagodena, due volontarie Avis salvarono la vita a un ciclista che improvvisamente si accasciò al suolo mentre transitava in paese. Due donne a conoscenza delle pratiche di primo soccorso in un comune cardioprotetto ossia con postazioni dotate di defibrillatore.

Il Blsd prevede una ben definita successione di azioni che devono necessariamente essere messe in pratica per soccorrere la persona nel momento in cui si assiste alla perdita di coscienza o ad una presunta morte o, ancora, ad altri disturbi in grado di causare l’arresto respiratorio e l’arresto cardiaco.

Le tre giornate del Csv Molise rappresentano una opportunità utile ad apprendere nozioni e manovre fondamentali per la sicurezza della comunità.