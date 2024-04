Promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa: stanziati 1,2 milioni di euro

CAMPOBASSO. L’assessorato alla Cultura, Turismo e Tradizioni della Regione Molise rende noto che, con delibera di Giunta n.185 del 16-04-2024, è stata approvata la proposta di scheda e l’attivazione delle risorse Fsc da destinare all’Avviso pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa".

Destinatari dell’intervento saranno le società e gli enti culturali e di promozione turistica che operano sul territorio regionale e le loro attività siano relative alla valorizzazione delle peculiarità del patrimonio culturale molisano. I settori di riferimento di questi enti, anche in forma integrata, sono i seguenti: artistico e tradizioni (spettacolo, musica, manifestazioni folkloristiche e di costume, cinema, etc.), artigianato tipico (mercatini, fiere, mostre, laboratori) e valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche, ambientali, naturali ed enogastronomiche locali. La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 1.200.000,00. Il finanziamento minimo concedibile è pari ad € 8.000,00 (ottomila/00 euro) mentre quello massimo concedibile è pari ad € 30.000,00 (trentamila/00 euro).

Il sostegno sarà commisurato in funzione delle attività svolte. Qualora le attività prevedano il pagamento a qualsiasi titolo di un onere economico (biglietto, iscrizione a pagamento, adesione economica a qualsiasi titolo, ecc.) da parte dei fruitori il sostegno si concretizza nella misura max del 55%. Per le attività, per le quali è prevista la fruizione gratuita, si prevede il sostegno nella misura max del 70%. Il sostegno alle società ed agli enti di promozione culturale e turistica sarà relativo ad attività da realizzate entro e non oltre il 30/04/2025. L’intervento è a regia regionale. Il Soggetto attuatore è Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva Rapporti con i Molisani nel Mondo, I Dipartimento - Regione Molise. “Le società e gli enti di promozione culturale e turistica -ha dichiarato l’Assessore- sono considerati sempre più un importante catalizzatore di innovazione, un settore produttivo fruttifero ed un fattore fondamentale per innescare processi a forte impatto sociale oltre che un volano di attrattività turistica per il territorio sul quale operano.

L’intervento vuole essere un sostegno ai suddetti organismi che contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale”. Inoltre si comunica che, con Decreto prot.n. 0034479-I del 13/03/2024 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati nominati vincitori dell’Avviso pubblico “Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del “2024 – Anno delle radici italiane” 822 Comuni italiani con meno di 6000 abitanti, di cui 76 sono molisani.

Così, il Molise ha fatto registrare una percentuale di partecipazione del 59%, la più alta in Italia. Il contributo assegnato rappresenterà una misura finalizzata a realizzare una serie di iniziative da compiere nel quadro del “2024 – Anno delle radici italiane nel mondo”, ossia attività ed eventi enogastronomici, culturali, di tradizioni musicali nell’ottica di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e creare sui territori un’offerta turistica mirata ed integrata rivolta ai viaggiatori delle radici capace di rafforzare il legame tra l’Italia e le comunità italiane all’estero e permettere agli italo-discendenti nel mondo di ricostruire la propria storia familiare ed approfondire la conoscenza della propria cultura d’origine.

“Ancora due importanti opportunità da cogliere, per i molisani e per il Molise -sottolinea l’Assessore- con l’obiettivo principale di valorizzare l’identità regionale attraverso il sostegno a società, enti di promozione culturali e di promozione turistica e Comuni tramite la promozione delle tradizioni e delle bellezze culturali, paesaggistiche, ambientali, naturali ed enogastronomiche locali ed esaltarne la loro singolare autenticità, anche con contenuti dinamici ed innovativi”.

Così l’assessore alla Cultura, Turismo e Tradizioni della Regione Molise Salvatore Micone.