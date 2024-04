Il Punto nascita alla riscossa: Open day per le future mamme al San Timoteo

TERMOLI. Il Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, ha organizzato in occasione della festa della mamma, un Open Day dedicato alle future mamme. In occasione della festa della mamma il Punto Nascita del San Timoteo di Termoli apre le porte alle future mamme e ai neo genitori. Sabato 4 Maggio, lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia di cui è responsabile il dottor Flocco, accoglierà le donne interessate e sarà a disposizione per rispondere alle loro domande e chiarire eventuali dubbi su gravidanza e parto, quali indagini effettuare e quando; nel corso della giornata verranno effettuate visite pre-concezionali gratuite allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio della gravidanza e attuare misure di prevenzione.

Una occasione speciale per conoscere il Punto Nascita e il team di medici e ostetriche che seguiranno le future mamme in questo bellissimo percorso, apprendere nozioni e consigli clinici per compiere il viaggio verso la maternità con consapevolezza e serenità. Accogliere, assistere , umanizzare l’evento nascita sono le prerogative del Reparto, dalle visite durante la gravidanza al momento del parto, in un percorso assistenziale a 360° della donna in collaborazione con gli specialisti del distretto socio-sanitario, rafforzando in questo modo la rete dell’assistenza sanitaria a cominciare dai Corsi di Preparazione al parto che si possono effettuare sia presso il Distretto sia presso il Reparto ; verranno spiegate le procedure di assistenza al travaglio e parto, la possibilità di posizioni variabili durante le fasi del travaglio, il percorso del basso rischio ostetrico a gestione autonoma one-to-one delle ostetriche, la possibilità di avere un accompagnatore a supporto durante la fase attiva del travaglio e del parto; dopo il parto contatto skin-to-skin tra mamma e neonato o peel-to-peel tra papà e neonato; rooming- in a richiesta e sostegno all’allattamento: la mamma può tenere il bambino sano nella stessa stanza durante la degenza in ospedale.

Molti studi hanno confermato l’importanza del contatto prolungato dopo il parto. Le madri che avevano fatto tale esperienza sono risultate facilitate nell’allattamento al seno e più fiduciose e tranquille nell’accudire il proprio neonato una volta a casa. Inoltre Pediatri e Infermiere del Reparto di Pediatria e del Distretto socio-sanitario saranno disponibili per informazioni sull’allattamento al seno e nozioni sulla gestione del lattante e sul primo soccorso pediatrico; quali sono i controlli a cui verrà sottoposto il neonato, quali gli screening e le profilassi da fare. «Prenota un appuntamento… il tuo viaggio più bello comincia ora!».