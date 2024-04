Primavera in pausa, arriva "AprilGennaio" con venti, freddo e temporali

MOLISE. Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Scatta, infatti, l’allerta gialla su diverse regioni, tra cui il Molise. Rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento hanno svegliato la nostra regione.

Anche per il weekend non sono previsti miglioramenti. Le temperature saranno ancora al di sotto della media stagionale. Non solo al Nord, quindi. L’instabilità che oggi sta colpendo l’Italia ha portato un’intensa grandinata anche al Sud, in particolare in Molise dove, in questo momento, sono in atto piogge e temporali nel centro della regione. Notevoli gli accumuli di grandine vicino Campobasso, dove a bordo strada sembra quasi neve.

Anche nel basso Molise la situazione non è delle migliori. Mare mosso e forte vento hanno bloccato i collegamenti con le Isole Tremiti, sospendendo alcune corse dei traghetti durante tutta la giornata di oggi, venerdì 19 aprile.

Si segnalano, infatti, 15mm di pioggia caduti a Ururi, 12mm alla Diga Liscione e 11mm a Campobasso. Notevole anche il calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi, con valori che nella regione attualmente vanno da +5°C a +9°C, un po’ più alti sulla costa.

Il maltempo, secondo il meteorologo de "IlMeteo.it" si protrarrà fino al 25 aprile e, molto probabilmente anche al 1° maggio.

Secondo gli esperti "al momento è previsto un AprilGennaio fino alla fine del mese con schiarite, temporali frequenti e neve anche sugli Appennini".