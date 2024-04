Sos Termoli, nasce lo sportello contro il sovraindebitamento

TERMOLI. Domani, sabato, 20 aprile 2024, alle ore 9.30, in via Mario Pagano n. 44 (Studio legale Venittelli), a Termoli, verrà presentato alla stampa lo “Sportello di Orientamento Sociale Termoli (in breve S.O.S. Termoli)”, che è stato autorizzato lo scorso 4 marzo 2024 dal Ministero della Giustizia.

Lo sportello sarà aperto nella medesima sede della conferenza stampa, in via Mario Pagano n.44, come Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) .

Lo sportello, nato dall’idea della Casa dei diritti in collaborazione con l’Associazione dei commercialisti cattolici, rappresenta il primo O.C.C. presente nel circondario del Tribunale di Larino e, con sede operativa nella città di Termoli.

Si tratta di un ente terzo, imparziale e indipendente a cui i soggetti “sovra-indebitati” (nello specifico consumatori, famiglie, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti, artisti, lavoratori autonomi, associazioni professionali o studi professionali associati ecc.) potranno rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori, mettendo in campo, così, misure di contrasto della povertà ed ai fenomeni dell’usura.

Nella conferenza in programma domani mattina verranno esposte le numerose attività che lo Sportello potrà svolgere.