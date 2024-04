Crisi da sovraindebitamento, lo sportello Sos Termoli in aiuto di famiglie e piccoli imprenditori

TERMOLI. Si parte, lo sportello Sos Termoli contro la crisi finanziaria di famiglie, persone singole, associazioni, e anche compagini imprenditoriali, coloro che risultano essere nel perimetro del sovraindebitamento è finalmente non solo un progetto, ma una realtà concreta.

Nel luglio 2022 venne varato lo sportello di Orientamento sociale, nel novembre successivo venne presentata la piattaforma programmatica, ora con l’autorizzazione del Tribunale lo sportello è operativo, autorizzato lo scorso 4 marzo 2024 dal Ministero della Giustizia.

Lo sportello sarà aperto nella medesima sede della conferenza stampa, in via Mario Pagano numero 44, come Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (Occ). Lo sportello, nato dall’idea della Casa dei diritti in collaborazione con l’Associazione dei commercialisti cattolici, rappresenta il primo Occ presente nel circondario del Tribunale di Larino e, con sede operativa nella città di Termoli.

Si tratta di un ente terzo, imparziale e indipendente a cui i soggetti “sovra-indebitati” (nello specifico consumatori, famiglie, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti, artisti, lavoratori autonomi, associazioni professionali o studi professionali associati ecc.) potranno rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori, mettendo in campo, così, misure di contrasto della povertà ed ai fenomeni dell’usura.





Nella conferenza esposte le numerose attività che lo Sportello potrà svolgere.

Tra gli altri obiettivi: misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; misure di contrasto ai fenomeni dell’usura: attività di formazione professionale finalizzata all’aggiornamento e al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro e delle professioni; operazioni di sostegno alla stabilità occupazionale nelle imprese in crisi, con misure di defiscalizzazione tramite politiche volte a garantire i diritti umani e la parità di genere; orientamento e consulenza ai cittadini per favorire la fruizione dei servizi sociali e per promuovere iniziative di auto-aiuto; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.





Alla conferenza stampa presenti Laura Venittelli, presidente dell’associazione “La Casa dei Diritti” e dell’Aps “Sportello Orientamento Sociale Termoli”, con Luigi De Cesare, vicepresidente de “La Casa dei Diritti” e Felice Ruscetta, presidente nazionale dell’Associazione dei Commercialisti Cattolici.

