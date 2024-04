Si abbatte l'ondata di maltempo sulla costa, via del Molinello al buio

TERMOLI. L'ondata di maltempo annunciata nel weekend si è abbattuta dalla serata di oggi sulla costa, con una intensità piuttosto forte. La stazione meteo di Difesa Grande segna un rain rate di quasi 5 millimetri/h, in aumento. Sotto pressione la rete fognaria coi tombini a ricevere l'acqua piovana.

In via del Molinello i residenti segnalano da due sere disagi per l'illuminazione pubblica spenta, intanto le previsioni confermano l'aria artica sulla Penisola e conseguentemente anche sul Molise anche per la prossima settimana.

La pioggia battente è prevista almeno fino alla mattinata di domani.