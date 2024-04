Anche studenti termolesi impegnati alla finale regionale dei Giochi della Chimica

MOLISE. Da Campobasso a Termoli, passando per Isernia, Venafro, Larino e Bojano: la carica dei 95 giovani studenti selezionati in 12 Istituti superiori del Molise arriva a Pesche nel Dipartimento UniMol di Bioscienze e Territorio a Pesche per la finale regionale dei Giochi della Chimica, curata come sempre dai docenti di chimica dei Corsi di laurea in Biologia e che vede il prof. Vincenzo De Felice referente regionale per il Molise.

Nati nel 1984, i Giochi e le Olimpiadi della Chimica sono tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze del mondo della scuola secondaria superiore con l'attenzione che danno a una disciplina tradizionalmente percepita come difficile, ma che si è saputa ritagliare, sempre più, un ruolo nodale nelle preferenze dei giovani, delle studentesse e degli studenti nella società moderna. E che, ancor più oggi, ricopre un ruolo da protagonista in settori strategici come l’industria farmaceutica, la ricerca dei materiali innovativi (costruzioni, tessuti, aerospazio…); ma è anche parte integrante in molti aspetti della quotidianità, dall’alimentazione alla mobilità, dalla comunicazione all’igiene e salute.

I “Giochi della Chimica” – organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI), su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito - non solo rinsaldano tale aspetto, ma ne rappresentano il trampolino di lancio migliore, più efficace e che si caratterizzano per un duplice obiettivo: da un lato stimolare tra le giovani generazioni l’interesse e la passione per questa disciplina; dall’altro di selezionare la “squadra italiana di chimica” per partecipare alle Olimpiadi Internazionali.

Le studentesse e gli studenti primi classificati nelle due classi (classe A studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore; la classe B del successivo triennio) avranno accesso alle Finali Nazionali in programma a Firenze dal 24 al 26 maggio 2024.

