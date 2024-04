Arti e mestieri di una volta: il ciabattino Eugenio Miniero sul Terzo corso dal 1966

TERMOLI. Inauguriamo una nuova rubrica alla riscoperta delle Arti e Mestieri di una volta, ma che con caparbietà e passione resistono.

L’esordio non potevamo non farlo con uno dei portabandiera degli artigiani di vecchia data come il calzolaio (o ciabattino) Eugenio Miniero, ma lui ama definirsi ancora “‘U Scarpere”, la sua bottega si trova da sempre in corso Vittorio Emanuele III°, alle spalle della chiesa di San Timoteo.

Questa attività di calzolaio Eugenio la porta avanti dal lontano 1966, da ben 58 anni la sua bottega è lì dove si trova oggi, è passata tra tante trasformazioni, per alcuni anni era anche un negozio di vendita di calzature già confezionate, poi i tempi non erano più adatti e allora è tornato a fare quello che sapeva fare con le sue mani, rimettere le scarpe rotte a nuovo con molta maestria e possiamo dire senza ombra di essere smentiti che la premiata ditta Miniero in quasi sessant’anni di mestiere ha fatto le scarpe a tutta Termoli, ma nel senso buono del termine.





Da Eugenio oltre che aggiustare le scarpe, è anche un luogo di ritrovo tra amici e tra tacco, suola e un soprattacco, c’è anche il tempo per passare qualche ora raccontandosi aneddoti, storie e anche qualche episodio di gossip paesano. Eugenio oltre a riparare e ricucire le calzature (anche cinte, cinture, borse di pelle), ha altre due passioni i tanti pappagallini colorati e che non stanno zitti un secondo e poi la passione per il Termoli calcio, lui la domenica ha un solo grande scopo quello di andare a vedere la partita di pallone e ve ne accorgerete anche ascoltandolo nella intervista che segue.

Eugenio ha tre figli maschi, due sposati e uno il più piccolo, Daniele, vive con lui e lavora allo stabilimento Stellantis, di seguire le orme del papà Daniele ha provato anche a dirlo, ma Eugenio glielo ha decisamente impedito, purtroppo da qualche anno ha perso anche la sua dolce metà Giovannina e oltre a fare le scarpe ai termolesi oggi è costretto per necessita a fare anche il domestico ma in questo un grosso aiuto glielo dà il buon Daniele.

