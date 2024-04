«Stop ai cestini stradali usati per cassonetti», la Rieco Sud invita al rispetto della città

TERMOLI. In città continuano ad essere all’ordine del giorno i conferimenti di rifiuti domestici all’interno dei cestini urbani stradali che, per regola, dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per i rifiuti occasionali o cosiddetti “da passeggio”.

“Questa mattina - dichiara il direttore tecnico della Rieco Angelo Di Campli - in corso Fratelli Brigida gli operatori Rieco Sud, dopo il regolare svuotamento dei cestini stradali, ripercorrendo la via a ritroso si sono trovati l’ennesima busta dei rifiuti abbandonata su di essi e per terra. Gesti che si ripetono quotidianamente nonostante il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti venga svolto regolarmente”.

Questo malcostume si sta intensificando con atti di inciviltà di alcuni a discapito di tutta la collettività compromettendo il decoro urbano.

Gli interventi sono tempestivi da parte del gestore Rieco Sud in caso di abbandono, ma il problema potrà essere risolto solo con comportamenti civili e rispettosi delle regole.

Bastano pochi semplici gesti per mantenere la propria città pulita.

