Ridurre il consumo di plastica, sinergie virtuose sul territorio

CAMPOBASSO-TERMOLI. In occasione della celebrazione della Giornata mondiale della terra, nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra sotto l’egida delle Nazioni Unite, la camera di Commercio del Molise e l’associazione Plastic Free ODV onlus rendono noto di aver recentemente siglato un patto di collaborazione.

Obiettivo del patto di collaborazione sottoscritto è innanzitutto quello di coinvolgere le imprese molisane verso una direzione sempre più sostenibile e di tutela dell’ambiente e sarà dunque la cornice ideale per programmare possibili iniziative e l'impatto previsto sul tessuto imprenditoriale e ambientale della regione.

La sottoscrizione dell’accordo di collaborazione si inserisce, per la Camera di Commercio del Molise, all’interno di una serie più ampia di progettualità. Il tema della transizione ecologica è diventato sempre più centrale e di vitale importanza per le imprese, le amministrazioni e la società civile in generale. In quest’ottica risultano importanti anche iniziative di sensibilizzazione sull’utilizzo delle plastiche nei processi aziendali, in modo da contribuire tutti al raggiungimento degli SDGs - Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nell’ambito dell’accordo sono previste anche azioni di sensibilizzazione per gli studenti molisani di ogni ordine e grado, per giungere, in seguito, alla realizzazione di una giornata Plastic Free della regione Molise, che potrà costituire volano per successivi progetti di portata più ampia.