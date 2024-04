«Gli alberi non sono tombini, tuteliamo l’ambiente»

TERMOLI. «Gli alberi non sono tombini. Eppure sembra essere ormai abitudine consolidata quella di vedere a Termoli le aiuole annaffiate da acque sporche di detergenti. In centro – soprattutto in piazza Monumento, corso Umberto I, corso nazionale e via Mario Milano – sono stati da poco ripristinati lecci, platani e tigli. Che, però, rischiano di fare la stessa fine di molti altri alberi prima di loro: seccarsi e morire. Persino una parte dei 15 lecci piantati lo scorso anno è già morta». Così l'associazione Più Alberi di Termoli.

«Come Più Alberi vogliamo porre l’attenzione sulla questione per salvaguardare gli alberi messi da poco a dimora, difendendoli da quelle cattive abitudini di chi scambia un’aiuola per un tombino di scarico. Il nostro è un comitato cittadino che nasce con l’intento di tutelare il patrimonio arboreo della città, promuovendo al tempo stesso azioni di riforestazione urbana- proseguono- Avevamo già segnalato alle autorità competenti la situazione, ma il problema si sta ripresentando. Chiediamo quindi ai cittadini di non buttare l’acqua sporca di detergenti usata per lavare i pavimenti dei propri esercizi commerciali, di adottare invece un’aiuola innaffiando l’albero durante il periodo estivo (ovviamente con acqua corrente!) e di avvisare le autorità in caso di sversamenti sospetti al numero dei vigili 0875712253 o anche sui nostri canali social. Provvederemo noi a inoltrare la segnalazione.

Infine chiediamo all’amministrazione comunale e alle autorità di proteggere gli alberi, di sanzionare chi mette in pericolo il patrimonio arboreo di Termoli e soprattutto di divulgare buone pratiche per la tutela del verde, rivolte ai cittadini e agli esercenti ma anche ai turisti. Molto utile sarebbe l’adozione delle aiuole da parte degli esercenti, come già in atto in diverse città e al comune di Campobasso con l’iniziativa “Questo lo curo io”.

Tutelare gli alberi significa tutelare l’ambiente e la nostra salute. I benefici del verde urbano sono innumerevoli. I progetti e i fondi non mancano. Esistono fondi del PNRR per riforestare la città, esiste un progetto europeo di forestazione con l’obiettivo di piantare entro il 2030 migliaia di alberi. Ogni persona può fare la sua parte, partendo dalle piccole cose. Una di queste è proprio la cura del verde delle nostre città.

Come comitato nasciamo nell’aprile del 2023 e contiamo 70 iscritti. Abbiamo già piantato diversi alberi a Termoli, denunciato le situazioni a rischio per la loro salute e fatto promozione e divulgazione. Abbiamo inoltre annaffiato per tutta la scorsa estate molti alberi in difficoltà. Per conoscere le nostre attività basta seguirci su Facebook o Instagram. Si può partecipare attivamente alle nostre iniziative o sostenerci tramite tesseramento».

Comitato Più Alberi, Termoli

