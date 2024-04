Borse di studio, al via le domande

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che, con Determinazione Dirigenziale n.1064 del 22.04.2024, l’Ufficio Istruzione ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico Borse di Studio a.s.2023/24 per gli alunni residenti nel Comune di Termoli sul sito istituzionale dell'Ente.

È possibile presentare la domanda entro il prossimo 17 maggio, compilando l'Allegato A e copia ISEE in corso di validità non superiore ad € 11.000,00.

In allegato l'Avviso pubblico e Allegato A (in allegato).

La domanda potrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cb.termoli.it.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico (Ufficio Istruzione) 0875-712503-514 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it

PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n.200 del 16.04.2024 avente ad oggetto "BORSE DI STUDIO 2023/24. Provvedimenti", sono stati approvati i seguenti indirizzi:

1) di stabilire che le domande di accesso alla borsa di studio, da redigere su apposito modello "ALLEGATO A", potranno essere presentate, presso il Comune di residenza, dalle studentesse e dagli studenti frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado e, qualora minori, da chi ne eserciti la responsabilità genitoriale;

2) di stabilire nella misura di euro € 11.000,00 il valore massimo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, per poter concorrere al beneficio in interesse;

3) di fissare, altresì, nella misura di euro 150,00 il valore pro capite della borsa di Studio per l'anno scolastico 2023/24, ai sensi del DM 7 marzo 2023, n.44 e dell'Intesa CU Stato- Regioni del 2 marzo 2023;

4) di stabilire che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il Comune di residenza entro il 17 maggio 2024, da parte dell'alunno/a stesso/a se maggiorenne o da chi esercita la responsabilità genitoriale;

5) di stabilire che i Comuni dovranno far pervenire alla Regione Molise entro il 22 maggio 2024 Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione professionale "ALLEGATO B" contenente la graduatoria (formulata in base all'ISEE) con i seguenti dati: - Nome e cognome dello studente

- Residenza

- Codice fiscale

- ISEE (in corso di validità)

- Istituto scolastico frequentato

- Sede dell'istituto scolastico frequentato (indicazione del Comune)

- n° di protocollo dell'istanza presentata dallo studente o dachi ne fa le veci;

- Data di presentazione dell'istanza.

RENDE NOTO

Art.1 Requisiti e modalità di presentazione

1) Possono accedere al beneficio "Borse di studio a.s. 2023/24" gli studenti iscritti agli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado, il cui nucleo familiare sia in possesso di un Documento ISEE (in corso di validità) con un valore non superiore ad € 11.000,00, di cui copia da allegare alla domanda;

2) Le istanze devono essere prodotte dalle studentesse e dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado o, qualora minori, da chi ne eserciti la responsabiltà genitoriale, sull'apposito modello "ALLEGATO A";

Il modello ("ALLEGATO A") puo' essere reperito dal sito istituzionale del Comune di Termoli (nella sezione Avvisi) o ritirato presso lo sportello al pubblico Piazza Martiri delle Foibe o presso il Settore VII Assistenza alla Persona Ufficio Istruzione Via Madonna

Delle Grazie n.2;

3) Il modello può essere inviato:

- o per mezzo pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it entro il 17 maggio 2024;

- o può essere consegnato all'Ufficio URP del Comune di Termoli entro il 17 maggio 2024.

Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno dichiarate irricevibili ai fini della graduatoria e per l'effetto saranno escluse da ogni beneficio.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico (Ufficio Istruzione - Tel. 0875-712503-514) 0 scrivere un email al seguente indirizzo: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it., responsabile del procedimento Dott.ssa Gina D'Ascenzo.

Art. 2 Istruttoria delle domande

Il Comune di Termoli provvederà all'istruttoria delle domande acquisite al protocollo, dichiarando irricevibili le domande acquisite oltre il termine di scadenza e ammissibili solo le domande in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, all'esito dell'Istruttoria viene formulata la graduatoria dei richiedenti redatta in ordine crescente in base al valore dell'Isee. La graduatoria verrà trasmessa alla Regione Molise entro il 22 maggio 2024 per l'approvazione della graduatoria definitiva.

La Regione Molise procederà alla formulazione di una graduatoria regionale al fine di consentire al MIUR di assegnare e erogare le Borse di Studio 2023/24.