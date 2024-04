La manovra di Bilancio approderà in aula venerdì prossino a Palazzo d'Aimmo

CAMPOBASSO. Presieduta dal Presidente Quintino Pallante si è riunita oggi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che, in considerazione della conclusione dell’istruttoria e dell’espressione del parere da parte della Prima Commissione permanente in riferimento ai documenti della Manovra di bilancio 2024, ha programmato i lavori della seduta d’Aula per l’esame definitivo dei provvedimenti contabili.

Si è svolta anche una disamina degli argomenti ordinari di maggiore urgenza.

Raccogliendo in merito l’assenso dei Capigruppo, il Presidente Pallante ha deciso di convocare per venerdi 26 aprile prossimo il Consiglio regionale con all’ordine del giorno gli argomenti della Manovra di bilancio 2024, con l’aggiunta di un atto amministrativo di carattere ordinario ritenuto urgente.